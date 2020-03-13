Юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram-аккаунте фотографию, сделанную во время отпуска в Дубае. В публикации он поразмышлял о негативных комментариях в его адрес из-за снимка с оголенным торсом.

11 марта Петросян опубликовал фотографию с пляжа, где он лежал на шезлонге с голым торсом и в шляпе. "Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон", — подписал снимок юморист.

Однако уже на следующий день он разместил фото в рубашке, ответив хейтерам, критиковавшим его за внешний вид на предыдущей фотографии. "Сегодня, согласно их инструкциям, я загораю в рубашке", — заметил он в новом посте.

Он сказал спасибо всем пользователям, кто "обнажает свои мысли по потребности души или нервной системы". На упреки хейтеров Петросян ответил, что некоторые из них зарабатывают деньги на негативных комментариях под его постами. "Не было заботы, появились боты", — заключил юморист.

Снимки из Дубая также публикует и помощница Петросяна Татьяна Брухунова. По сообщениям СМИ, в начале декабря 2019 года артист женился на ней.

В августе 2018-го стало известно, что Петросян намерен развестись с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко. В ноябре того же года брак был официально расторгнут. Из-за развода в фокусе внимания журналистов оказалось и финансовое состояние Петросяна: пара через суд делила совместно нажитое имущество.