ФОТО: Платье Кейт Миддлтон признали нарядом десятилетия

Модные эксперты Vogue назвали наряд герцогини Кембриджской Кэтрин платьем десятилетия, пишет Irish Central.

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Речь идет об изумрудном платье длины миди из блестящего материала, созданном дизайнером Сьюзи Кейв для бренда The Vampire’s Wife. Известно, что его стоимость составляет 1595 фунтов стерлингов. В нем в 2019 году герцогиня Кембриджская вместе с мужем посетила склад пивного бренда Guinness в Дублине.

Foto: Vida Press

Отмечается, что герцогиня была не единственной знаменитостью, которая на протяжении многих лет носила наряд, признанный лучшим за последние 10 лет. В таком же образе появлялись на публике писательница и модель Алекса Чанг, актрисы Дженнифер Энистон, Элизабет Мосс, Шарлотта Райли и Кирстен Данст, британская телеведущая Эмма Уиллис и другие.

Foto: Vida Press

В октябре модные эксперты Daily Mail признали Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью Instagram. Это звание ей присудили после того, как она вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.