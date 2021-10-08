ФОТО: Похудевшая Адель снялась для обложки Vogue в платье с декольте
Foto: Vida Press

Британская певица Адель, похудевшая на 45 килограммов, стала героиней обложки нового номера британской версии журнала Vogue.

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33-летняя знаменитость снялась для первого разворота в ярко-желтом корсетном платье Vivienne Westwood с глубоким декольте, которое дизайнер бренда изготовила специально для фотосессии. Образ поп-исполнительницы дополнила брошь ювелирного дома Tiffany, яркий макияж и объемная укладка.

Помимо этого, Адель сфотографировали в облегающем наряде люксовой марки Dolce & Gabbana черного цвета, состоящем из бра, топа и юбки из атласной ткани, а также колготках Falke в горох. В качестве обуви для нее были выбраны туфли на высоком каблуке Numero Ventuno. Певицу запечатлели в крупных серьгах модного дома David Yurman.

Известно, что автором изображений стал фотограф Стивен Майзель, который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue и Interview, и снимал рекламные компании брендов Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein. Стилистом выступил Эдвард Эннинфул.

В феврале 2020 года похудевшую Адель не узнали на вечеринке "Оскара", организованной Бейонсе и Jay-Z. Позже фанатов удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.







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