ФОТО: Похудевшую Адель в бикини обругали в соцсетях

Британская поп-звезда Адель вызвала фурор в социальных сетях свежим снимком, где предстала полуобнаженной.

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32-летняя певица ранее уже наделала шума своим похудением на 45 кг, а теперь показала подписчикам несколько нетипичный для нее образ. На снимке Адель предстала в купальнике цветов флага Ямайки, с африканскими косичками и пышным воротником из перьев.

Фотографию певица сделала в честь фестиваля карибской культуры, который очень популярен в Великобритании и ежегодно праздновался в лондонском районе Ноттинг-Хилл, но в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса. Несмотря на отмену, британцы все же отмечали его, хоть и не так массово.

Правда, как пишет The Independent, не всем понравился образ Адель. Ее упрекнули в том, что она перепутала карибскую и африканскую культуру, так как ее прическа вовсе не характерна для жительниц Ямайки. Некоторые из комментаторов даже сочли, что таким образом певица проявила неуважение к жителям Карибских островов.







