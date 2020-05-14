ФОТО: Поклонники Мадонны в недоумении от ее ягодиц
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

61-летняя поп-звезда Мадонна опубликовала в социальных сетях снимок, вызвавший у ее подписчиков подозрения в том, что певица сделала операцию на ягодицах, вставив импланты.

На фотографии - отражение Мадонны в зеркале со спины. Пост она сопроводила подписью, что наконец сможет начать лечение по восстановлению хрящевой ткани колена, травмированного несколько месяцев назад. По словам певицы, все это время она очень мучилась от боли.

Часть комментаторов пожелали ей удачи в лечении, другие же стали безжалостно критиковать внешний вид, посоветовав удалить импланты из ягодиц. А некоторые и вовсе вспомнили уже развенчанную теорию заговора о голливудских педофилах-сатанистах, принимающих адренохром, якобы добываемый из крови приносимых в жертву детей, разглядев на снимке признаки синдрома отмены вещества.

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A post shared by Madonna (@madonna) on May 12, 2020 at 12:55pm PDT
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