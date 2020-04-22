ФОТО: Поклонники шокированы внешностью Кайли Дженнер без косметики

Самая молодая миллиардерша в мире и участница реалити-шоу про семейство Кардашьян Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа и поразила поклонников.

На размещенных в сети кадрах 22-летняя знаменитость идет к машине без обуви с пачкой чипсов в руках. Дженнер запечатлели с собранными в пучок волосами и в спортивном костюме.

Поклонники не узнали знаменитость и высмеяли ее внешний вид в комментариях к опубликованным в прессе снимкам. "Не может быть, что это она!!" — воскликнул один. "Она выглядит не так, как на своих фейковых фотографиях. К тому же выходить на улицу против правил — эгоистично", — отметил второй. "Вот мы и увидели волшебство макияжа", — высказался третий.

В апреле Кайли Дженнер оправдала свою полноту в споре с фанатами рождением ребенка. В сети появился ролик миллиардерши трехлетней давности, на котором она фотографируется с поклонниками в обтягивающем коротком платье. Пользователи стали высказываться о фигуре Дженнер, отмечая, что раньше она выглядела лучше. Девушка обратила внимание на обсуждения своего внешнего вида и написала, что "вообще-то стала матерью".