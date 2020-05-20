ФОТО: Поклонников Дженнифер Лопес напугал странный мужчина за окном звезды

Поп-звезда Дженнифер Лопес опубликовала в социальных сетях снимок, напугавший и смутивший ее подписчиков.

На днях певица и актриса обнародовала свежий снимок, сделанный во время тренировки. Однако вместо восхищения прекрасной физической формой 50-летней артистки люди в комментариях высказали беспокойство. Самые наблюдательные заметили, что за спиной Лопес в окне виден мужчина, которому якобы зажимают рот рукой. При этом выражение лица человека за окном вызывает подозрения, что с ним не все в порядке. Некоторые из комментаторов предположили, что это вовсе не рука, а неуклюже скомканная маска, а мужчина - тренер, который проводит занятие в условиях самоизоляции. Поэтому и лицо у него такое, какое бывает у людей в момент физических нагрузок.

Сама же Лопес в обсуждении участия принимать не стала и оставила поклонников в незнании.