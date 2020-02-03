ФОТО: Поклонская напомнила всем, что она "няша", а не только депутат

Депутат Госдумы России и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила, что она не только "обвиняша", но и женщина.
На днях Поклонская опубликовала в социальных сетях серию снимков "голливудской" фотосессии. "Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", — написала депутат в подписи к снимкам. Она также призвала мужчин подарить своим возлюбленным поход к фотографу. "Очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", — пишет экс-прокурор.
Фотографии не прошли мимо Ксении Собчак, написавшей в Telegram: "Поклонская в игривом настроении". Поклонская в свою очередь ответила: "Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться".
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Хочу поделиться своим секретом: хоть я и грозный прокурор, и «непослушный» депутат, но я остаюсь девушкой 😌 Я, как и любая представительница прекрасной половины человечества, люблю наряжаться и уделять себе время. Удивляюсь, как в перерывах между встречами, приёмами, совещаниями, интервью у нас получилось реализовать нашу затею... Но мы смогли 💪 Мы решили с моей командой провести настоящую фотосессию (ведь не за горами день рождения)! Впервые в жизни данная фотосессия получилась такой большой, настоящей и волшебной — создалось такое впечатление, будто я приняла участие в съёмках голливудского фильма! И вот команда крымских визажиста... стилиста... фотографа... сделали из меня прекрасную леди 😊 P. S. Я в центре, если не узнали 😀 Скоро увидим, что получилось 🥰 А ребята — самые лучшие! Спасибо! @katyav.photography @loft_photo_studio @myselfbeautystudio @____1886____
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И тут должна заиграть песня из «Красотки»: Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet... Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш» 😇 Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии💃 Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: всё-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой 🥰 Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть. Так что смотрим)
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Ой, началось! Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да ещё и кровавой😀 А для остальных - ещё одна фоточка🥰