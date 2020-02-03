ФОТО: Поклонская напомнила всем, что она "няша", а не только депутат

Депутат Госдумы России и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила, что она не только "обвиняша", но и женщина.

На днях Поклонская опубликовала в социальных сетях серию снимков "голливудской" фотосессии. "Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", — написала депутат в подписи к снимкам. Она также призвала мужчин подарить своим возлюбленным поход к фотографу. "Очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", — пишет экс-прокурор.

Фотографии не прошли мимо Ксении Собчак, написавшей в Telegram: "Поклонская в игривом настроении". Поклонская в свою очередь ответила: "Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться".