ФОТО: Поклонская напомнила всем, что она "няша", а не только депутат

Хочу поделиться своим секретом: хоть я и грозный прокурор, и «непослушный» депутат, но я остаюсь девушкой 😌 Я, как и любая представительница прекрасной половины человечества, люблю наряжаться и уделять себе время. Удивляюсь, как в перерывах между встречами, приёмами, совещаниями, интервью у нас получилось реализовать нашу затею... Но мы смогли 💪 Мы решили с моей командой провести настоящую фотосессию (ведь не за горами день рождения)! Впервые в жизни данная фотосессия получилась такой большой, настоящей и волшебной — создалось такое впечатление, будто я приняла участие в съёмках голливудского фильма! И вот команда крымских визажиста... стилиста... фотографа... сделали из меня прекрасную леди 😊 P. S. Я в центре, если не узнали 😀 Скоро увидим, что получилось 🥰 А ребята — самые лучшие! Спасибо! @katyav.photography @loft_photo_studio @myselfbeautystudio @____1886____

