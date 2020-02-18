ФОТО: Популярная плюс-сайз модель снялась обнаженной после родов, показав растяжки

Популярная американская плюс-сайз модель и активистка Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца.

На размещенном в Instagram симке модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видны послеродовые растяжки. "Все та же я. Немного нового", — подписала она публикацию.

Поклонники Грэм отреагировали на ее фотографию в комментариях. "Отметины воина", — заметил один. "Оно того стоило!" — поддержал другой. "Прекрасная карта прекрасного жизненного путешествия", — оценил третий. "Как отец троих детей и муж женщины, которая трижды пережила все это ради нас, заявляю: это прекрасно", — подчеркнул четвертый.

14 февраля Эшли Грэм поделилась снимками того, как она кормит грудью новорожденного.