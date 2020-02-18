ФОТО: Популярная плюс-сайз модель снялась обнаженной после родов, показав растяжки
Foto: Vida Press

Популярная американская плюс-сайз модель и активистка Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца.

На размещенном в Instagram симке модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видны послеродовые растяжки. "Все та же я. Немного нового", — подписала она публикацию.

Поклонники Грэм отреагировали на ее фотографию в комментариях. "Отметины воина", — заметил один. "Оно того стоило!" — поддержал другой. "Прекрасная карта прекрасного жизненного путешествия", — оценил третий. "Как отец троих детей и муж женщины, которая трижды пережила все это ради нас, заявляю: это прекрасно", — подчеркнул четвертый.

14 февраля Эшли Грэм поделилась снимками того, как она кормит грудью новорожденного.

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same me. few new stories.

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on Feb 17, 2020 at 12:23pm PST

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☕️&🥛

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on Feb 13, 2020 at 2:43pm PST

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A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on Feb 4, 2020 at 1:15pm PST

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Эшли Грэм
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