ФОТО: Популярная украинская блогер отпраздновала день рождения в Юрмале

Одна из самых известных украинских блогеров София Стужук сейчас живет в нашей стране — она приехала сюда с тремя детьми, спасаясь от войны на родине. Отношения с загадочным мужчиной из Латвии позволили ей обрести комфортное место для жизни в Юрмале. Здесь она и отпраздновала свое 27-летие.

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Торжества прошли очень "инстаграмно" — София позировала в спальне, полной воздушных шаров, и, конечно же, обнародовала свои мысли для более чем пяти миллионов подписчиков.

Стужук пишет, что у нее началась совершенно новая жизнь — в новом доме, в новой стране, в новой среде, с новыми возможностями. Теперь у нее появилось ощущение, что она со всем справится, все преодолеет и выживет. "Я за этот год прожила еще одну маленькую жизнь и поменялась сильно. Вхожу, честно говоря, как-то не очень позитивно. Но если фокусироваться на положительных вещах, то вхожу: в абсолютно новой жизни, новом доме, новой стране, с новым окружением, а значит с новыми возможностями. С ощущением, что я могу справиться в этой жизни со всем, перенести, пережить, одолеть все!", - написала она в своем посте.

Последний год, по словам Стужук, принес ей "новый опыт обстоятельств, о которых она раньше и не подозревала". София сейчас чувствует себя намного взрослее, распрощалась с 10 килограммами, которые угнетали ее ранее, и теперь наслаждается новыми отношениями с любимым мужчиной.

Она также отмечает, что рассталась с людьми, с которыми ей не по пути, произвела переоценку многих вещей, и теперь готова "строить свою идеальную жизнь для себя и своих детей". "Я вхожу в свои двадцать семь с желанием жить", — резюмирует она свои ощущения в день рождения.



Стоит отметить, что Стужук так и не открыла тайну, кто ее любимый мужчина из Латвии. Вместе со своими детьми она ездит развлекаться в Ригу, а также знакомится с другими украинцами, приехавшими в Латвию. Есть и вещи, которые в Риге ее не вполне удовлетворяют - например, у Софии есть претензии к качеству косметических услуг: по ее словам, в Украине они намного выше. Были также проблемы с поиском детского сада, подходящего для ее детей.