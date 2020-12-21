ФОТО: Президентский Mercedes Вайры Вике-Фрейберги едва не ушел на металлолом, но был спасен

Mercedes-Benz S500 2000-го года выпуска, на котором во времена своего президентства (1999 - 2007) ездила Вайра Вике-Фрейберга, буквально за несколько минут до превращения в груду металла был спасен. Теперь автомобиль находится в коллекции Рижского мотор-музея.

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Машину в конце 2000-го года в ходе конкурса за 48320 латов (65682 евро) приобрела Канцелярия президента, признав наиболее приемлемым из пяти предложений. Автомобиль довольно часто ломался, а в Литве однажды даже столкнулся с коровой, поэтому нередко становился объектом внимания СМИ.

Это поколение Mercedes-Benz класса S производилось с 1998 по 2005 год с заводским индексом W220. В версии S500 автомобиль оснащается пятилитровым бензиновым двигателем V8, который развивает 306 лошадиных сил. Это позволяет лимузину массой 1,9 тонны разгоняться с места до 100 км/ч за 6,5 секунд и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Расход топлива указанный производителем - 12 литров бензина на 100 км.

Сейчас такой автомобиль того же года выпуска на рынке подержанных машин стоит около двух тысяч евро.