ФОТО: Принц Чарльз не пришел на открытие памятника принцессе Диане в Лондоне

В день 60-летия принцессы Уэльской Дианы сыновья Уильям и Гарри встретились, чтобы открыть памятник своей матери.

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Любимой во всем мире принцессе Диане 1 июля этого года исполнилось бы 60 лет. В память о ней в саду Кенсингтонского дворца открыли мемориальную статую.

Несмотря на то, что между королевской семьей и принцем Гарри существуют давние разногласия, принц все же посетил церемонию открытия. Статую братья открыли вдвоем, а встреча на церемонии стала одним из немногих случаев за последний год, когда братья увиделись и поговорили.

Оба принца почтили память матери пронзительным стихотворением, а после открытия гуляли в саду, приветствуя ближайших родственников принцессы Дианы. "Мы хотим, чтобы мама была с нами каждый день", - сказали Гарри и Уильям.

Принц Гарри покинул мероприятие уже через 90 минут после его начала и, скорее всего, сразу отправился в аэропорт Хитроу, чтобы вернуться обратно в Соединенные Штаты, где его ждет жена Меган Маркл с детьми. Младшая дочь знаменитой пары появилась на свет 4 июня.

Принц Чарльз, бывший муж Дианы и отец обоих принцев, не присутствовал на мероприятии. Согласно источнику, близкому к королевской семье, принц Чарльз отказался принять участие в открытии памятника, потому что "не хочет бередить старые раны".

Статуя Дианы олицетворяет ее любовь к людям, а особенно к детям, которым довелось жить в неблагоприятных условиях. Памятник планировалось установить еще четыре года назад, но только теперь идею удалось воплотить в жизнь. Перед открытием монумент неделю простоял в саду, закрытый металлическим коробом.

Принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет. Ее сыновья, Гарри и Уильям, в то время были еще детьми.