ФОТО: Принц Луи стал звездой платинового юбилея королевы Елизаветы II
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Великобритании завершилось масштабное празднование платинового юбилея Елизаветы II, правящей страной уже 70 лет. Настоящей звездой в эти дни стал правнук королевы - 4-летний принц Луи, привнесший нотку детской непосредственности в торжественное настроение.

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Нельзя не отметить, что младший наследник герцогов Кембриджских с честью выдержал все обязанности, налагаемые его статусом члена монархической семьи, но не смог спрятать своих эмоций - и, как говорят, "украл шоу" у своей прабабушки.

Старшие брат с сестрой - Джордж и Шарлотта - также участвовали в мероприятиях, но очевидно, что именно Луи было сложнее всего сохранять спокойствие, подолгу сидя и приветствуя подданных.

В празднике принимали участие и "аутсайдеры" королевской семьи - принц Гарри и Меган Маркл. Правда, во время мероприятий они сидели не рядом с Уильямом и Кейт и не приветствовали народ с балкона Букингемского дворца, а буквально спустя несколько часов после торжества покинули страну на частном самолете.

ФОТО: Принц Луи стал звездой платинового юбилея королевы Елизаветы II
Foto: Reuters/Scanpix/LETA
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