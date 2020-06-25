ФОТО: Принц Уильям отметил 38-летие в кругу семьи

21 июня британский принц Уильям отпраздновал 38-й день рождения, отпраздновав его с женой и детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи.

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Кенсингтонский дворец обнародовал официальные снимки, сделанные на празднике. Их автором, что уже стало традицией, является супруга Уильяма Кейт Миддлтон, которая давно и всерьез увлекается фотографированием. Поэтому на снимках запечатлены только именинник и дети.

В этом году день рождения герцога Кембриджского Уильяма совпал с Днем отца, отмечаемого в Великобритании в третье воскресенье июня.