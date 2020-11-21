ФОТО. "Привезут Covid": как российские знаменитости отдыхают на курортах во время пандемии

Связанные с коронавирусом ограничения постепенно становятся все строже и строже, что вызывает недовольство у некоторых звезд шоу-бизнеса, жалующихся на нехватку концертов. При этом многие артисты — в том числе и те, кто лично говорит о бедственном положении индустрии, — пережидают вторую волну не в родной стране, а на теплых курортах.

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Где и как российские звезды отдыхают во время осеннего периода пандемии, рассказывает "Газета.Ru".

Иосиф Пригожин и Валерия



Одна из главных пар российского шоу-бизнеса решила провести свой осенний отпуск в ОАЭ, откуда певица выкладывает фотографии вот уже больше месяца. Подписчики 52-летней артистки в основном добродушно комментируют курортные посты, особо отмечая ее прекрасную физическую форму. Однако находятся и те, кто осуждает семейную пару.

Так, одна из подписчиц выразила мнение, что певица и продюсер "привезут COVID" в Россию, когда будут возвращаться с отдыха. На этот выпад, что примечательно, ответила сама Валерия, посоветовавшая недоброжелательнице сначала поинтересоваться относительно коронавирусной статистики в Эмиратах и уже только потом выдвигать подобные предположения.

Поездка четы в ОАЭ, вероятно, привлекла бы к себе куда меньшее внимание, не делай Пригожин регулярные заявления о бедственном положении артистов на фоне пандемии. Некоторые комментаторы, естественно, об этом не забыли, выразив непонимание, как у пары одновременно "и денег нет", и существует возможность отправиться в Дубай. Щекотливую ситуацию прояснила Валерия, подчеркнувшая, что в ОАЭ они приехали "на работу".

Анастасия Волочкова



Бывшая балерина Большого театра тоже не захотела проводить конец осени в холодной России, уехав на Мальдивы. Несколько дней назад 44-летняя артистка сообщила подписчикам в Instagram, что решила спрятаться от "промозглой погоды, тревог и негатива в любимом райском месте". Впоследствии Волочкова призналась, что решение отправиться на Мальдивы они с бойфрендом приняли спонтанно. Также балерина рассказала, что этот приезд на Мальдивы стал для нее уже 17-м за десять лет. И, конечно же, не обошлось без классических шпагатов.

При этом узнать, что относительно поездки Волочковой на курорт в разгар второй волны думают ее подписчики, не представляется возможным — комментарии под постами танцовщицы закрыты.

Анфиса Чехова



Незадолго до Волочковой отдыхать на Мальдивы отправилась телеведущая Анфиса Чехова. Будучи на отдыхе, секс-символ нулевых радовала подписчиков яркими фотографиями, а сразу же после возвращения в Москву поделилась с аудиторией тоской по живописному курорту.

"Я отчетливей поняла, как хочу быть там, где можно ходить босиком, просыпаться от солнечных лучей с видом на океан, набрасывать тунику на купальник — и так ходить весь день, — написала Чехова под одной из фотографий с островов. — Там все в голове проясняется, и ты осознаешь, что тебе действительно важно, а что — не стоит даже взмаха твоих ресниц".

Тарзан



Стриптизер Сергей Глушко, непосредственный участник, пожалуй, самого громкого скандала российского шоу-бизнеса за последнее время, выбрал для отпуска наиболее необычное среди всех звезд место — артист уехал в Танзанию, причем в путешествие он отправился без Наташи Королевой, что немало озадачило его подписчиков. Впрочем, сам танцовщик, кажется, и не думает грустить в экзотической поездке, регулярно выкладывая фото и видео с местным населением, делясь чудесными видами африканского континента, а также размышляя на тему коронавируса: "Невероятно добрые здесь люди — приветливые, позитивные, чистые душой, потому и нет здесь никаких коронавирусов".



Ксения Бородина



В свою очередь ведущая "Дома-2" отправилась пережидать вторую волну на самый "народный" (как минимум — до пандемии) курорт среди россиян — в Турцию. На отдых Бородина поехала с семьей еще в октябре, при этом СМИ посчитали, что для Ксении этот отпуск стал уже шестым за год. Находясь в очередной заграничной поездке, телеведущая в одном из постов раскритиковала американские власти за решение проблемы с коронавирусом в стране, подчеркнув, что в России с этим дела обстоят значительно лучше.



Оксана Самойлова и Джиган



Рэпер и его супруга-модель, которые еще совсем недавно находились в миллиметре от разрыва, так же, как и Волочкова с Чеховой, отправились этой осенью на Мальдивы. Как посчитала "Комсомольская правда", пара особо не экономила на отдыхе — одна лишь вилла, которую знаменитая семья снимала на курорте, обходилась им в 400 тыс. рублей (почти 4,5 тыс. евро) в сутки.

