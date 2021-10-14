ФОТО: Пугачева радикально изменила внешний вид
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Алла Пугачева радикально изменила внешний вид. Певица появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с белыми волосами и короткой стрижкой.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Снимки с мероприятия Проскурякова опубликовала в Instagram. В комментариях к фото интернет-пользователи признались, что не узнали Пугачеву, отметив, что новый облик ей очень идет. «А это что за девушка справа? Алла Борисовна? Даже не узнала», — написала одна из комментаторов.

В феврале 2020 года Пугачева перечислила перенесенные пластические операции. Она заявила, что делала маленькие подтяжки на лбу и висках, поскольку ей запрещен общий наркоз. Певица отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку «это ужасно».

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (4) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни