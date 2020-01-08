ФОТО: Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram совместную фотографию со своей супругой, 70-летней певицей Аллой Пугачевой.

Снимок сделан во время празднования православного Рождества у подруги пары — адвоката Иды Достман.

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо. "Алла, вы девочка! Макс выглядит даже постарше", "Роскошная Алла Борисовна. Как всегда", "Какая Аллочка — супер!", "Борисовна куколка", — пишут они в комментариях.

Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году они стали родителями — суррогатная мать родила паре дочь Лизу и сына Гарри.