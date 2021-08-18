ФОТО: Раймонду Паулсу торжественно вручили японский Орден Восходящего солнца

Маэстро Раймонд Паулс на торжественной церемонии в резиденции посла Японии в Латвии Ясухиро Кавагучи получил японский Орден Восходящего солнца 3-й степени с золотыми лучами и лентой на шее. Эта награда была вручена композитору за его значительный вклад в культурный обмен и продвижение взаимосвязей между Латвией и Японией.

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В своем выступлении посол Кавагучи сказал, что песня "Dāvāja Māriņa" или "Миллион алых роз", написанная маэстро, очень популярна в Японии и стала по-настоящему легендарной, а музыка маэстро способствовала развитию связей между странами. Особое значение имеет и его вклад в основу дружеских отношений между Руйиеной и Хигасикавой в Японии. Посол выразил желание и надежду, что Япония и Латвия будут продолжать развивать долгосрочные дружеские отношения и поддерживать связи между странами, а также пожелал Раймонду Паулсу вечного здоровья и счастья.

Паулс выразил благодарность императору Японии, правительству Японии и японскому народу. Он сказал, что это уникальная страна, у которой мир может многому научиться. Например, тому, как японцы ценят и берегут свою древнюю культуру. Маэстро также упомянул об успехе Японии в проведении Олимпийских игр и сказал: "Несмотря на трудности, эта страна способна все организовать и навести порядок".

Во время церемонии Раймонда Паулса поздравили высокопоставленные представители Сейма, Канцелярии президента, Министерства иностранных дел и Министерства культуры. Кроме того, маэстро получил поздравления от японских певцов и музыкантов - певицы Токико Като, Йоко Одаса и флейтиста Фумико Андо. Маэстро также поздравила бывшая председательница Руйенского районного совета Гунта Гладкина и мэр города Хигасикава Ичиро Мацуока. Во время церемонии присутствующие также посмотрели видеозапись концерта 2015 года, где Токико Като исполнила песню "Миллион алых роз" на японском языке в сопровождении Лиепайского симфонического оркестра.

Токико Като поет "Миллион алых роз" на японском языке.