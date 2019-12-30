ФОТО: Рэпер Offset отметил день рождения со стриптизом за 100 тысяч долларов
Foto: Vida Press

Американский рэп-исполнитель Offset недавно отпраздновал 28-летие бурной вечеринкой.

Как сообщает таблоид TMZ, если бы надо было описать вечеринку одним словом, это было бы слово "стриптизерши".

Мероприятие проходило в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Гвоздем программы стали выступления многочисленных исполнительниц экзотических танцев, для которых, как отмечает таблоид, вечер стал весьма прибыльным. По данным СМИ, на стриптиз Offset и его подруга Cardi B потратили более сотни тысяч долларов.

Судя по снимкам с вечеринки, гости были также очень щедры к танцовщицам и буквально бросались деньгами.

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DELFI Showtime

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