ФОТО: Рианна показала смелый снимок обнаженного тела

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна сфотографировалась в откровенном образе и взволновала поклонников своим внешним видом.

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На опубликованном в Instagram кадре 32-летняя певица позирует на фоне бассейна в лиловых атласных шортах собственного бренда Savage X Fenty. Ее запечатлели с голой грудью, которую на фото она прикрывает рукой. Образ Рианны дополнили массивные украшения: серьги, кольцо, часы и несколько колье.

Публикация знаменитости набрала за несколько часов более восьми миллионов лайков. Подписчики восхитились ее внешностью в комментариях под постом: "У меня отвисла челюсть", "У меня нет слов", "Вау, какое тело!", "Я обожаю тебя", "Самая сексуальная", "Красотка".