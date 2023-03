ФОТО: Робби Уильямс выступил в Риге с грандиозным шоу

9 марта в Arēnā Rīga с масштабным шоу выступил британский певец Робби Уильямс.

Уильямс - один из наиболее коммерчески успешных поп-артистов современности. Концерт в Риге прошел в рамках юбилейного тура исполнителя в честь 25-летия его сольной карьеры. В программу вошли наиболее известные и любимые публикой хиты - Let Me Entertain You, Eternity, Rock DJ, No Regrets, Angels и другие.