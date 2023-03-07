На прошедшей в ночь на понедельник церемонии взгляды публики были прикованы не только к позолоченным статуэткам, но и нарядам звезд.

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Кто из знаменитостей продемонстрировал безупречный вкус на красной дорожке?

Звезда фильма "Везде и сразу" Мишель Йео пришла на церемонию сдержанном белом платье от Dior.

Актриса Хонг Чау ("Кит") выбрала элегантное розовое платье с блестящим черным "хвостом"-шлейфом.

Мишель Уильямс пришла в образе мерцающей "снежинки" от Chanel.

Анджела Бассетт выбрала яркий фиолетовый наряд от Moschino.

Лауреат Нобелевской премии правозащитница Малала прибыла на "Оскар" в блестящем серебряном платье от Ralph Lauren.

Певица Рианна привлекла всеобщее внимание черным кожаным платьем, которое подчеркивало ее беременность.

Актриса Стефани Хсу предпочла розовое платье "принцессы" от Valentino, а модель Кара Делевинь блистала в темно-красном платье.

Актриса Минди Калинг выбрала белое платье от Vera Wang.

И завершает список самых стильных звезд церемонии Леди Гага в роскошном наряде от Versace.