ФОТО. Сафари, рыбалка и день рождения в Перу: как российские звезды провели это лето

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, многие российские звезды этим летом отдыхали ярко и разнообразно. Пока одни знаменитости открывали для себя что-то новое за границей, другие нашли возможность посмотреть на родные просторы с неизвестной стороны.

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О том, где и как провели отпуск представители шоу-бизнеса, рассказывает "Газета.Ru".