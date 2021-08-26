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Иосиф Пригожин и Валерия — Греция
ФОТО. Сафари, рыбалка и день рождения в Перу: как российские звезды провели это лето
Foto: Instagram.com/valeriya/gagara1987/bortich

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, многие российские звезды этим летом отдыхали ярко и разнообразно. Пока одни знаменитости открывали для себя что-то новое за границей, другие нашли возможность посмотреть на родные просторы с неизвестной стороны.

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О том, где и как провели отпуск представители шоу-бизнеса, рассказывает "Газета.Ru".


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Иосиф Пригожин и Валерия — Греция

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Валерия Иосиф Пригожин Полина Гагарина Тимати Эвелина Бледанс
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