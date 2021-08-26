ФОТО. Сафари, рыбалка и день рождения в Перу: как российские звезды провели это лето

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, многие российские звезды этим летом отдыхали ярко и разнообразно. Пока одни знаменитости открывали для себя что-то новое за границей, другие нашли возможность посмотреть на родные просторы с неизвестной стороны.
О том, где и как провели отпуск представители шоу-бизнеса, рассказывает "Газета.Ru".
- 1. Иосиф Пригожин и Валерия — Греция
- 2. Полина Гагарина — Турция
- 3. Светлана Бондарчук — Калининград
- 4. Глюкоза — Испания
- 5. Тимати — Южная Америка
- 6. Марина Александрова — Швейцария
- 7. Анна Чиповская — Грузия
- 8. Регина Тодоренко и Влад Топалов — Камчатка
- 9. Эвелина Бледанс — Сочи
- 10. Саша Бортич — Африка
- 11. Алексей Чадов — Хорватия
- 12. Юлия Меньшова — дача под Ленинградом