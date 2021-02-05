ФОТО: Сальма Хайек объяснила, зачем публикует снимки в бикини в соцсетях
Foto: instagram.com/salmahayek

Американская актриса Сальма Хайек объяснила необходимость публиковать в соцсетях фотографии, на которых она запечатлена в бикини. На эту тему она дала интервью изданию Entertainment Tonight.

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В течение прошлого года, находясь в отпуске, 54-летняя знаменитость регулярно позировала для Instagram в откровенном виде. В разговоре с репортером Хайек рассказала, что для достижения идеального тела ей пришлось усердно тренироваться в спортзале, поэтому откровенные снимки стали для нее символом свободы. "Я рада, что сделала так много кадров. И мне не было за них стыдно, ведь я была в отпуске", — сказала она.

Когда актриса вернулась с отдыха, из-за пандемии коронавируса повсеместно был введен карантин. Она призналась, что за несколько месяцев снова набрала лишний вес, однако продолжала размещать в сети пляжные фото.

"Я сохранила все снимки, потому что сейчас выгляжу иначе. Я знаю, что подписчики уже от них устали, поэтому дам им отдохнуть, — решила Хайек. — Люди думают, что я хожу в купальнике каждый день, но нет, все фото сделаны в одном и том же месте".

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A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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Сальма Хайек
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