ФОТО: Сальма Хайек восхитила поклонников снимком без макияжа

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала снимок без макияжа и удивила подписчиков своей молодостью.

Хайек сфотографировалась в фиолетовом купальнике в бассейне. На селфи 53-летняя знаменитость запечатлена без косметики и с мокрыми волосами. "Вода", — подписала публикацию актриса, добавив хэштеги #water и #nomakeup.

Поклонники порадовались естественной красоте кинозвезды в комментариях под постом, набравшим более 800 тысяч лайков. "Просто прекрасна", "Вот она — натуральная красота", "Какое же красивое у тебя лицо!", "Сальма, тебе не нужен макияж, ты и так чудесно выглядишь", "Вау, у тебя лицо молодой девушки", — высказывались фанаты.