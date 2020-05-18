ФОТО: Сальма Хайек восхитила поклонников снимком без макияжа
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала снимок без макияжа и удивила подписчиков своей молодостью.

Хайек сфотографировалась в фиолетовом купальнике в бассейне. На селфи 53-летняя знаменитость запечатлена без косметики и с мокрыми волосами. "Вода", — подписала публикацию актриса, добавив хэштеги #water и #nomakeup.

Поклонники порадовались естественной красоте кинозвезды в комментариях под постом, набравшим более 800 тысяч лайков. "Просто прекрасна", "Вот она — натуральная красота", "Какое же красивое у тебя лицо!", "Сальма, тебе не нужен макияж, ты и так чудесно выглядишь", "Вау, у тебя лицо молодой девушки", — высказывались фанаты.

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Agua 💧 #water #nomakeup

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on May 13, 2020 at 9:24am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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