ФОТО: Саманта Тина показала свою первую татуировку

Саманта Тина продемонстрировала в Instagram свою первую в жизни татуировку - спину певицы теперь украшают рога Овна.

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По знаку зодиака певица - Овен, поэтому выбор такой татуировки не случаен.

"Она позади меня. Она на моей спине! Она, Саманта — упрямый, амбициозный, требовательный Овен! Нам никогда не нужно было никому что-то доказывать, кого-то побеждать или соревноваться с кем-то, чтобы что-то доказать. Мы должны побеждать только себя - нашу собственную тюрьму критики против самого себя. Я это сделала! Я победила себя", - написала Саманта.

Певица также рассказала, что мастером рисунка является Мартиньш Кайя, а процесс создания татуировки занял десять часов - с 12 часов дня до десяти вечера.