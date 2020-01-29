ФОТО: Самая красивая женщина в мире вновь снялась топлесс для журнала
Foto: Vida Press

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, вновь снялась топлесс — для журнала Love. Фотографии появились в Instagram-аккаунте главного редактора издания Кэти Гранд, выступавшей автором съемки, и на странице самой модели.

На одном из кадров 23-летняя знаменитость позирует топлесс в розовых кожаных штанах на шнуровке, а на ее оголенную грудь нанесена ровная полоска черной краски. Она запечатлена без аксессуаров и с собранными волосами.

На другом снимке модель сфотографировали без бюстгальтера в рваных джинсах и колготках в сетку. Тело девушки расписано красным узором. Ее образ дополняет черная изолента, приклеенная поверх груди.

23-летняя Хадид также выложила портретный снимок, на котором она показывает язык. На фото видны ее зубы, покрытые белой краской, и губы с красной помадой.

Автором съемки стали фотохудожница и главный редактор журнала Love Кэти Гранд и ее заместитель Харриет Верни.

В январе 2020 года Белла Хадид снялась обнаженной для лимитированного тиража календаря на 2020 год. На одной из страниц 23-летняя Белла Хадид позирует без одежды, прикрываясь джинсовой курткой. Календарь с черно-белыми откровенными фотографиями топ-моделей подготовил модный журнал V Magazine.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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A post shared by Katie Eleanor Grand (@kegrand) on Jan 28, 2020 at 2:27pm PST

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A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid) on Jan 28, 2020 at 2:16pm PST

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A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid) on Jan 28, 2020 at 5:53pm PST

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