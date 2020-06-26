ФОТО: Самый молодой депутат Сейма женился

20 июня официально вступил в брак самый молодой депутат Сейма и парламентский секретарь министерства образования Рейнис Знотиньш (Новая консервативная партия).

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Супругой 28-летнего политика стала 29-летняя врач-резидент больницы "Гайльэзерс" Иева Гринберга, взявшая после свадьбы фамилию мужа.

Венчание, которое провел католический священник, прошло на острове святого Мейнарда. Обряд прошел в кругу семьи, а позже молодожены устроили торжество и для друзей, пригласив около 30 человек.

По словам Знотиньша, со своей женой он познакомился около 6 лет назад в Америке, где оба работали, однако их роман начался примерно четыре года назад.

(Foto: Jānis Ozols, Ilmārs Znotiņš)