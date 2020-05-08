ФОТО: Секс-символ и образцовый папа. Энрике Иглесиас отмечает 45-летие

8 мая Энрике Иглесиасу исполняется 45 лет.

Энрике родился в Мадриде в семье телеведущей Исабель Прейслер и знаменитого испанского певца Хулио Иглесиаса. После развода своих родителей он некоторое время продолжал жить в Испании с матерью, но затем перебрался к отцу в США — там и прошло его юношество.

Когда Энрике было 19 лет, он бросил учебу и полностью посвятил себя музыке, заключив контракт с лейблом, и уже спустя год у него вышел первый сингл — "Si tú te vas". А еще спустя месяц начинающий артист представил дебютный альбом с нехитрым названием "Enrique Iglesias", которому удалось добиться популярности в Европе.

Закрепив стартовый успех гастролями и новым материалом, музыкант уже в 1999-м стал настоящей мировой звездой — случилось это после выхода фантастического вестерна "Дикий, дикий Вест", где его хит "Bailamos" появился в саундтреке.

Иглесиас, как известно, уже 19 лет состоит в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. Пара воспитывает троих детей.