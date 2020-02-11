ФОТО: Шик и обнаженка. Чем знаменитости удивили на "оскаровской" вечеринке
Foto: Vida Press

По традиции, после вручения главной кинонаграды, гости "Оскара" отмечают событие на ежегодной вечеринке, устраиваемой журналом Vanity Fair.

Попасть на вечеринку можно только по персональным приглашениям, куда допускаются редкие представители СМИ, однако папарацци могут запечатлеть знаменитостей на красной дорожке.

В отличие от торжественной церемонии дресс-код "афтерпати" позволяет звездам проявить шалость в нарядах. Правда, не всем удается удержаться в рамках чувства меры.

В этом году самое большое недоумение вызвал наряд модели и актрисы Эмили Ратаковски, пришедшей в белом мини-топе и юбке макси. Такой наряд, по мнению большинства критиков, был бы более уместным на пляжной вечеринке. На фоне голого живота модели глубокие декольте и разрезы на платьях прочих гостей выглядели верхом пристойности и вкуса. Многие из звезд выбрали для вечера блестящие наряды - тренд этого года. Особенно роскошно выглядела актриса Шарлиз Терон, дополнившая элегантное золотое платье сумочкой и босоножками в тон, а также гладкой укладкой и нюдовым макияжем.

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DELFI Showtime

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