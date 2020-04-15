ФОТО: Школьный снимок Ким Кардашьян расстроил ее поклонников
Foto: Vida Press

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала в соцсетях свой архивный портрет и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.

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На снимке запечатлена юная Ким с распущенными волосами. В описании к посту она указала, что фотография была сделана в седьмом классе. Поклонники обратили внимание, что лицо телезвезды сильно изменилось с подросткового возраста, и высказались на эту тему в комментариях.

"Ты была такой естественной до всего этого силикона, такой красивой", "Девочка на этой фотографии — настоящая природная красавица. Как же больно, что комплексы завели ее так далеко", "Не стоит вмешиваться в то, что создал бог. Ты была намного красивее, я разочарована", "Я не узнаю человека на этом снимке", — сетовали они.

В результате публикация Ким Кардашьян набрала более трех миллионов лайков.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян делится с подписчиками своими старыми фото. Так, в сентябре 2019 года знаменитость показала снимок, на котором она сидит на заднем сиденье в машине, приложив телефон к уху, и смотрит в камеру. Фанаты осмеяли Кардашьян и принялись сравнивать ее нынешний внешний вид с тем, что на кадре.

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7th grade coolness

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A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 11, 2020 at 11:22am PDT

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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