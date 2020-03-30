ФОТО: Скандальная колумнистка Божена Рынска стала мамой

Известная российская журналистка Божена Рынска сообщила, что стала мамой девочки, которую назвала Евгенией.
Ранее она сообщала, что ребенка вынашивает суррогатная мать. Отец девочки - медиаменеджер, бывший гендиректор телеканала НТВ Игорь Малашенко, покончивший с собой в феврале прошлого года. Как ранее рассказывала Рынска, появление ребенка на свет стало возможным, благодаря тому, что супруг заморозил биоматериал.
Новоиспеченная мама рассказала, что дочь уже научилась улыбаться и агукать.
Божена опубликовала совместный снимок с дочерью для обложки журнала, в котором расскажет все подробности.
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Для всех, кто интересовался: завтра в Hello! выйдет большой материал про нас с Женюлей. Здесь Женечка недовольная, разбудили. Но уже сейчас мы научились улыбаться и агукать. Все подробности - в материале. Новая глава моей жизни - #женечкамалашенко - официально открыта. Спасибо @a030aa за такую потрясающую съёмку.