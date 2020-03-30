ФОТО: Скандальная колумнистка Божена Рынска стала мамой

Известная российская журналистка Божена Рынска сообщила, что стала мамой девочки, которую назвала Евгенией.

Ранее она сообщала, что ребенка вынашивает суррогатная мать. Отец девочки - медиаменеджер, бывший гендиректор телеканала НТВ Игорь Малашенко, покончивший с собой в феврале прошлого года. Как ранее рассказывала Рынска, появление ребенка на свет стало возможным, благодаря тому, что супруг заморозил биоматериал.

Новоиспеченная мама рассказала, что дочь уже научилась улыбаться и агукать.

Божена опубликовала совместный снимок с дочерью для обложки журнала, в котором расскажет все подробности.