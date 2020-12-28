ФОТО: Скандальный депутат Сейма Артусс Кайминьш скоро станет отцом
Foto: Privātais arhīvs

Политик Артусс Кайминьш и его подруга - актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича готовятся к рождению малыша.

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Об этом стало известно из публикаций пары в социальных сетях. Накануне Рождества Артусс и Дарта показали в Instagram снимок, сделанный фотографом Янисом Дейнатсом, на котором отчетливо виден животик актрисы. В подписи к фото оба сообщили, что для них уходящий год был хорошим и они ждут всего нового.

О беременности Даневичи слухи ходили уже давно, однако артистка на все вопросы отвечала лишь просьбой уважать ее личную жизнь. Кайминьш, в свою очередь, подобные вопросы вообще игнорирует.

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