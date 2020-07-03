ФОТО: СМИ раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
Foto: Reuters/Scanpix

Журналисты The Sun раскрыли секрет коллекции разноцветных зонтов королевы Великобритании.

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По информации издания, с 1993 Елизавета II предпочитает прозрачные зонты Fulton модели Birdcage с цветными вставками, стоимость которых на сайте марки составляет от 21 до 29 фунтов стерлингов. Отмечается, что бренд изготавливает их по индивидуальному заказу королевы в различных цветах, чтобы они идеально сочетались с оттенками ее нарядов и шляп.

Так, например, в коллекции Елизаветы II есть розовый, зеленый, фиолетовый, синий, красный, белый, коричневый, голубой, бордовый, мятный и желтый зонты. Кроме того, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон также появились на публике с изделием любимого бренда королевы: их сфотографировали на премьере фильма War Horse в 2012 году с зонтом с черной отделкой.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Елизавета II
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