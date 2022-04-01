ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

Как на любом масштабном светском события, на вручении "Оскаров" достаточно примеров не только безупречного вкуса, но и откровенных модных провалов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чаще всего объектом саркастических шуток модных критиков становятся дамы, преступающие тонкую грань между эротизмом и вульгарностью. Иногда попадание в топ худших всего лишь случайность из-за неудачно выбранной ткани или фасона, а кое-кому просто пора уволить своего стилиста.

Серена Уильямс чересчур увлеклась с декольте.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

Платье видим, а вот Билли Айлиш в нем совсем потерялась.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

А сестры Бейли из дуэта Chloe x Halle где-то потеряли свое нижнее белье.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

Шведская художница по гриму Эва фон Бар несет в массы культуру - в виде полотен эпохи Возрождения.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

28-летняя рэп-артистка Сэвити пришла на церемонию и афтерпати в разных платьях, но оба наряда грешили одним и тем же - слишком много обнаженного тела.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

Ирландская актриса Катрина Балф осталась в рамках приличий, ее платье даже можно назвать элегантным, если бы не несколько помятый, а оттого неряшливый вид.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

Трэйси Эллис Росс сделала ставку на ало-красный, но, похоже, сэкономила на ткани, обделив бюст.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

Платье колумбийской телезвезды Каролины Гайтан роскошно, однако передвигаться в таком нагромождении ткани было настолько неудобно, что попытки быть грациозной выглядели комично.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

Гример Джулия Вернон как будто вышла из паба и отправилась на рок-концерт - леггинсы и массивные ботинки на таких мероприятиях однозначно неуместны.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

Платье Бекки Джи великолепно и сидит на ней безупречно, но все достоинства перечеркнули странные большие карманы.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press

Больше всех от модных критиков досталось, пожалуй, Жанель Монэ. Кажется, по пути на "Оскар" какой-то злоумышленник напал на нее с ножницами и искромсал неплохой в общем-то наряд.

ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"
Foto: Vida Press
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?