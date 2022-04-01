ФОТО. Снимите это немедленно: худшие наряды "Оскара"

Как на любом масштабном светском события, на вручении "Оскаров" достаточно примеров не только безупречного вкуса, но и откровенных модных провалов.

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Чаще всего объектом саркастических шуток модных критиков становятся дамы, преступающие тонкую грань между эротизмом и вульгарностью. Иногда попадание в топ худших всего лишь случайность из-за неудачно выбранной ткани или фасона, а кое-кому просто пора уволить своего стилиста.

Серена Уильямс чересчур увлеклась с декольте.

Foto: Vida Press

Платье видим, а вот Билли Айлиш в нем совсем потерялась.

Foto: Vida Press

А сестры Бейли из дуэта Chloe x Halle где-то потеряли свое нижнее белье.

Foto: Vida Press

Шведская художница по гриму Эва фон Бар несет в массы культуру - в виде полотен эпохи Возрождения.

Foto: Vida Press

28-летняя рэп-артистка Сэвити пришла на церемонию и афтерпати в разных платьях, но оба наряда грешили одним и тем же - слишком много обнаженного тела.

Foto: Vida Press

Ирландская актриса Катрина Балф осталась в рамках приличий, ее платье даже можно назвать элегантным, если бы не несколько помятый, а оттого неряшливый вид.

Foto: Vida Press

Трэйси Эллис Росс сделала ставку на ало-красный, но, похоже, сэкономила на ткани, обделив бюст.

Foto: Vida Press

Платье колумбийской телезвезды Каролины Гайтан роскошно, однако передвигаться в таком нагромождении ткани было настолько неудобно, что попытки быть грациозной выглядели комично.

Foto: Vida Press

Гример Джулия Вернон как будто вышла из паба и отправилась на рок-концерт - леггинсы и массивные ботинки на таких мероприятиях однозначно неуместны.

Foto: Vida Press

Платье Бекки Джи великолепно и сидит на ней безупречно, но все достоинства перечеркнули странные большие карманы.

Foto: Vida Press

Больше всех от модных критиков досталось, пожалуй, Жанель Монэ. Кажется, по пути на "Оскар" какой-то злоумышленник напал на нее с ножницами и искромсал неплохой в общем-то наряд.