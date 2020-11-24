Певица Кети Топурия снова вышла замуж. Об этом она лично сообщила в социальных сетях, опубликовав снимки бракосочетания.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кети подписала фотографии лаконично, обозначив только дату праздничного события - 20 ноября. Супруг певицы - предприниматель Лев Деньгов, с которым Топурия познакомилась в 2018 году. Сейчас пара ждет ребенка.

Ранее певица была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, в браке с которым родила дочь Оливию. Будучи официально в браке, начала встречаться с рэп-исполнителем Гуфом (Алексей Долматов), но роман оказался непродолжительным из-за измены артиста.