Американская модель и актриса Керри Хоскинс, внешность которой стала прототипом для персонажа видеоигры Mortal Kombat 3 Сони Блейд, надела откровенный костюм своей героини спустя 25 лет.

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На опубликованном в Instagram кадре 50-летняя знаменитость позирует в комплекте, состоящем из кроп-топа и обтягивающих штанов. Ее образ дополнили перчатки без пальцев, бандана и повязки на плечах.

"Наконец, после долгих 25 лет ваших просьб, я снова надела костюм. Вот Соня Блейд в 50. Давайте, сравните ее с 25-летней Соней. Мне все равно. Эта Соня борется сильнее, яростно защищает свою семью и любит всем сердцем. Будьте добрыми. Помогайте, когда есть такая возможность. Избавьтесь от ненависти. Благослови вас бог. Я буду продолжать публиковать больше фотографий Сони в будущем. Вы увидите их первыми", — подписала она пост, набравший более 12 тысяч лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Хоскинс в комментариях: "Ты вообще не стареешь", "Я даже не могу сказать, оригинальное это фото, или сделанное недавно. Кажется, ты бессмертная", "Это просто потрясающе, ты просто сделала мой день! Ты все еще выглядишь на 25", "Ты так сексуальна!", "Боже, я снова влюбился".