ФОТО: Старший сын Бекхэмов перед свадьбой купил шикарный дом в Беверли-Хиллз
Foto: Vida Press

Бруклин Бекхэм и его невеста Никола Пельтц купили для своей будущей семьи особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США).

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Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца заплатили за "гнездышко" 10,5 миллионов долларов. Как отмечают СМИ, вряд ли жених мог позволить себе такое приобретение без помощи знаменитых родителей.

Дом совсем новый - он построен в прошлом году, и 22-летний Бруклин заранее побеспокоился о том, чтобы особняк достался именно ему, заплатив на миллион больше требуемой цены.

Молодой семье будет обеспечено очень комфортное проживание. В доме пять спален, спортзал, комната для йоги, сауна и несколько бассейнов, комната-бар и другие люкс-удобства.

Как отмечает пресса, приобретение свидетельствует, что своим домом британо-американская пара выбрала США. Бруклин и 26-летняя Никола познакомились в 2019 году, а в прошлом году обручились. Знаменитые родители Бруклина полностью поддерживают эти отношения.

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