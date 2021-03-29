ФОТО: Старушку понесло. Поклонники неоднозначно оценили Мадонну в нижнем белье

Американская поп-исполнительница Мадонна поделилась серией откровенных снимков в соцсетях, спровоцировав бурную реакцию среди подписчиков.

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62-летняя певица сфотографировалась в черном кружевном нижнем белье и чулках того же цвета. Ее образ дополнили берет, украшенный цепью, и несколько массивных колье.

Публикация знаменитости, которая набрала 856 тысяч лайков, озадачила ее поклонников. Одни фанаты раскритиковали внешность певицы: "Старушку понесло", "Просто прими тот факт, что ты старая", "Для чего ты публикуешь такие мерзкие снимки?", "Бабуля, остановись", "Мадонна, ты перестала быть сексуальной".

В то же время другие подписчики встали на защиту Мадонны и принялись писать ей комплименты: "Ты просто богиня", "Выглядишь потрясающе", "Ты вообще не стареешь", "Горячая", "Обожаю тебя", "Разве возможно выглядеть так в твоем возрасте?", "Просто вау".