ФОТО. Старый Голливуд, доспехи и ковбои: как прошел Met Gala 2021

Цитирование стало еще одной важной частью торжества. Так, Билли Айлиш появилась в платье Oscar de la Renta, вдохновленном нарядом Мэрилин Монро и эпохой старого Голливуда, Кендалл Дженнер в полупрозрачном платье Givenchy повторила Одри Хепберн из "Моей прекрасной леди", а Кайя Гербер в Oscar de la Renta сделала отсылку к образу Бьянки Джаггер на Met Gala 1981.

Что интересно, Билли Айлиш согласилась прийти на бал в платье Oscar de la Renta только при условии, что модный дом откажется от использования и продажи изделий из натурального меха. И если раньше Oscar de la Renta продавал меховые изделия в магазинах, отказавшись от их использования на подиуме, то теперь нарядов из натурального меха не будет вовсе. В своем Instagram Айлиш поблагодарила модный дом за создание красивого наряда: "Спасибо Oscar de la Renta за создание этого прекрасного платья и воплощение моих идей в жизнь. Я очень рада, что модный дом и команда услышали меня и внесли изменения, которые оказывают позитивное влияние не только на жизнь животных, но и для нашей планеты и окружающей среды. Для меня большая честь быть катализатором и быть услышанной. Я призываю всех дизайнеров отказаться от натурального меха".

Отдельно выступили рэпер ASAP Rocky и певица Рианна. Костюм исполнителя, созданный брендом ERL, отсылал к американской классике — лоскутному одеялу, которое было распространено в обиходе колонизаторов второй половины XVII века. Рианна, появления которой с нетерпением ждали фанаты, появилась в черном кутюрном наряде Balenciaga.

На ковровой дорожке не обошлось и без однотипных смокингов, которые представили Ченнинг Татум, Джастин Бибер, Херон Престон, Эллиот Пейдж, Джеймс Корден и другие.

Среди тех, кто проигнорировал тему вечера, были любимица Condé Nast Джиджи Хадид в скучном платье Prada, Фрэнк Оушен в костюме того же бренда и с неоновым младенцем на руках, Роуз Лесли в лимонном платье Oscar de la Renta и другие.

На Met Gala не бывает такого, чтобы кто-то не пришел в экстравагантных нарядах, которые будут вспоминать годами. В 2021-м публике запомнятся, скорее всего, немецкая певица Ким Петрас в образе лошади Collina Strada, Ким Кардашьян в черном луке Balenciaga, полностью закрывающей лицо маске и с "Канье" в качестве спутника, который на самом деле был креативным директором бренда Демны Гвасалия. Не мог пройти незамеченным и рэпер Lil Nas X в королевской мантии и рыцарских доспехах Versace.

