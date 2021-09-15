ФОТО. Старый Голливуд, доспехи и ковбои: как прошел Met Gala 2021

В ночь на 14 сентября в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala. Ярчайшее модное событие этого года собрало главных звезд за исключением беременной Кайли Дженнер и Беллы Хадид. Те, кто до мероприятия все-таки доехал, старались удивлять, но не у всех это получалось.
Что происходило на Met Gala 2021, рассказывает "Газета.Ru".
В этот раз ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке собрало около 400 гостей, что в три раза меньше, чем обычно. Тема вечера — американская мода, приуроченная к соответствующей выставке "В Америке: модный лексикон".
Анна Винтур, глобальный редакционный директор Vogue и глава по контенту издательского дома Condé Nast, в этом году традиционно стала почетным председателем Met Gala наряду с дизайнером Томом Фордом и Адамом Моссери, исполнительным директором Instagram, который вместе с Condé Nast финансировал торжество.
В качестве сопредседателей выступили кумиры поколения Z: 23-летняя поэтесса Аманда Горман, выступавшая на инаугурации Байдена, ее ровесница теннисистка Наоми Осака, 25-летний актер Тимоти Шаламе и 19-летняя Билли Айлиш. Айлиш, к слову, стала самым молодым в истории сопредседателем благотворительного вечера.
Гости мероприятия наряду с учредителями, как правило, особенно тщательно подходят к выбору костюмов, отталкиваясь от заявленного дресс-кода, поэтому Met Gala еще называют "вечеринкой года", или "Оскаром Восточного побережья".
В числе тех, кто выдержал тему бала, были Дженнифер Лопес, которая проявилась в ковбойском образе Ralph Lauren, певица Lorde в костюме Bode, напоминающем Статую Свободы, солистка группы Blondie Дебби Харри в платье Zac Posen на тему американского флага. А модель (а также дизайнер и падчерица вице-президента США) Элла Эмхофф, актриса Джулия Гарнер и бывшая гимнастка Ниа Деннис позировали вместе в красно-бело-синих платьях Stella McCartney x adidas.
Кстати, красный цвет (один из цветов национального флага США) использовали многие звезды А-листа: Карли Клосс в платье с гигантским шлейфом Carolina Herrera, Эмили Ратаковски в похожем варианте Vera Wang, Меган Фокс в сексуальном Dundas на шнуровке. Финнеас О'Коннел, брат Билли Айлиш, пришел на бал в красном костюме Givenchy.
Цитирование стало еще одной важной частью торжества. Так, Билли Айлиш появилась в платье Oscar de la Renta, вдохновленном нарядом Мэрилин Монро и эпохой старого Голливуда, Кендалл Дженнер в полупрозрачном платье Givenchy повторила Одри Хепберн из "Моей прекрасной леди", а Кайя Гербер в Oscar de la Renta сделала отсылку к образу Бьянки Джаггер на Met Gala 1981.
Что интересно, Билли Айлиш согласилась прийти на бал в платье Oscar de la Renta только при условии, что модный дом откажется от использования и продажи изделий из натурального меха. И если раньше Oscar de la Renta продавал меховые изделия в магазинах, отказавшись от их использования на подиуме, то теперь нарядов из натурального меха не будет вовсе. В своем Instagram Айлиш поблагодарила модный дом за создание красивого наряда: "Спасибо Oscar de la Renta за создание этого прекрасного платья и воплощение моих идей в жизнь. Я очень рада, что модный дом и команда услышали меня и внесли изменения, которые оказывают позитивное влияние не только на жизнь животных, но и для нашей планеты и окружающей среды. Для меня большая честь быть катализатором и быть услышанной. Я призываю всех дизайнеров отказаться от натурального меха".
Отдельно выступили рэпер ASAP Rocky и певица Рианна. Костюм исполнителя, созданный брендом ERL, отсылал к американской классике — лоскутному одеялу, которое было распространено в обиходе колонизаторов второй половины XVII века. Рианна, появления которой с нетерпением ждали фанаты, появилась в черном кутюрном наряде Balenciaga.
На ковровой дорожке не обошлось и без однотипных смокингов, которые представили Ченнинг Татум, Джастин Бибер, Херон Престон, Эллиот Пейдж, Джеймс Корден и другие.
Среди тех, кто проигнорировал тему вечера, были любимица Condé Nast Джиджи Хадид в скучном платье Prada, Фрэнк Оушен в костюме того же бренда и с неоновым младенцем на руках, Роуз Лесли в лимонном платье Oscar de la Renta и другие.
На Met Gala не бывает такого, чтобы кто-то не пришел в экстравагантных нарядах, которые будут вспоминать годами. В 2021-м публике запомнятся, скорее всего, немецкая певица Ким Петрас в образе лошади Collina Strada, Ким Кардашьян в черном луке Balenciaga, полностью закрывающей лицо маске и с "Канье" в качестве спутника, который на самом деле был креативным директором бренда Демны Гвасалия. Не мог пройти незамеченным и рэпер Lil Nas X в королевской мантии и рыцарских доспехах Versace.
demna’s outift is something i would wear in met gala pic.twitter.com/tEq9r8rjBA— technician (@sexualmobile) September 14, 2021
При посещении мероприятия на этот раз было важно не только соблюсти дресс-код, но и все антикоронавирусные меры. При входе необходимо было показать сертификат о вакцинации и получить отрицательный результат теста на COVID-19, а дальше соблюдать дистанцию и носить маски, которые разрешено снимать лишь во время еды. Конечно, слишком строгие меры соблюсти смогли не все звезды. На ковровой дорожке большинство позировали без масок, однако после в них отметились Никола Пельтц, Бен Аффлек, Алиша Киз.
В этом году то, что происходило после ковровой дорожки, снова осталось за кадром. Напомним, что публикации в социальных сетях из закулисья были запрещены после того, как некоторые супермодели были пойманы за курением в туалетах, которое пытались сфотографировать на камеру. Хотя этот прецедент не помешал сценаристу Джереми О. Харрису в этот раз закурить прямо на ковровой дорожке.
После проводятся развлекательные мероприятия. В 2019 году выступала Шер, а в этом после трехлетнего перерыва на сцену вышел Джастин Бибер и исполнил свои хиты Lonely, Hold On, Anyone и Baby.
Justin Bieber performando “Lonely” no after party do Met Gala. #MetGala2021 pic.twitter.com/2OSef3szVu— BMBR Mídias (@BMBRbackup) September 14, 2021
В 2019 году во время Met Gala было собрано $15 млн. Для сравнения, в том же году на Гала-вечере New York City Ballet в Нью-Йорке — чуть более $2,3 млн. Сколько средств собрать получилось в этом году, пока неизвестно, но, скорее всего, сумма будет весомой, ведь если верить NYT некоторые билеты на мероприятие стоили по 200-300 тысяч долларов.
Главный объект вечера — выставка "В Америке: модный лексикон" — откроется уже 18 сентября. Она более чем на 70% состоит из молодых американских дизайнеров. Вторая ее часть "В Америке: Антология моды" будет работать с 5 мая 2022 года. Кстати, в честь ее открытия также состоится еще одно торжественное мероприятие, которое будет проведено по традиции в первый понедельник мая. Обе выставки продлятся до 5 сентября 2022 года.