ФОТО: Стильная элегантность и модные провалы на красной дорожке Grammy

Еще не утихли страсти по "Оскару", а у модных критиков появился еще один повод обсудить стиль звездных нарядов - церемония Grammy.

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Вручение музыкальных наград Grammy традиционно проходит в менее чопорной обстановке и позволяет знаменитостям чуть больше пошалить со своими нарядами. Правда, разумные границы удается соблюсти не всем.

На этот раз лестных отзывов удостоилась Леди Гага, которую модные обозреватели назвали образцом элегантности и "богиней моды". А вот Билли Айлиш, которой уже досталось за странное платье на "Оскаре", снова промахнулась с нарядом, выбрав нечто бесформенное.

Недоумение критиков вызвал костюм Джастина Бибера, в котором он был похож на дошкольника, стащившего наряд отца. И тем более странно певец смотрелся рядом со своей женой Хейли, выбравшей элегантное и лаконичное белое платье без бретелек.