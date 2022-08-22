ФОТО: Супермодель Линда Евангелиста появилась на обложке Vogue после "изуродовавшей" ее косметической процедуры

Канадская супермодель Линда Евангелиста впервые появилась на обложке журнала Vogue после неудачной косметической операции, "зверски изуродовавшей" ее лицо и вогнавшей модную икону 90-х в глубокую депрессию.

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На фотографиях, снятых для журнала, можно видеть только лицо модели: ее шея, уши и волосы тщательно скрыты под шляпой и платком. Во время съемки визажисты использовали клейкую ленту и специальные резинки, чтобы оттянуть кожу лица и придать ей естественный вид.

"У меня не такая шея и челюсть в реальной жизни — я не могу повсюду ходить с лентой и резинкой", — заявила супермодель в интервью журналу.

Прошел почти год с тех пор, как одна из наиболее узнаваемых супермоделей мира заявила, что исчезла из поля зрения после того, как была "жестоко изуродована" процедурой по уменьшению жира, результаты которой оказались противоположными обещаниям.

Речь идет о процедуре CoolSculpting — криолиполизе, позволяющей уменьшить количество жировой ткани под воздействием холода. Из-за редкого побочного эффекта все вышло наоборот и количество жира на лице у Евангелисты увеличилось.

"Если бы я знала, что побочный эффект приведет к потере источника дохода и вгонит в такую депрессию, что начинаешь себя ненавидеть, я бы никогда не пошла на такой риск", — рассказала она британскому Vogue.