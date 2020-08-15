instagram.com/a030aa
Foto: instagram.com/a030aa

Светлана Бондарчук вышла замуж за композитора и продюсера Сергея Харченко. Регистрация брака состоялась в Гагаринском ЗАГСе Москвы.

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Светлана и ее друзья опубликовали фотографии.

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Ура! Любовь спасёт мир! ❤️🧡💛💚💙💜🤍💖
Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 15 Авг 2020 в 8:56 PDT
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Свет да Любовь ❤️ @a030aa @sirg74
Публикация от Nadezhda Obolentseva (@nadineobolentseva) 15 Авг 2020 в 9:12 PDT
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