Светлана Бондарчук вышла замуж за композитора и продюсера Сергея Харченко. Регистрация брака состоялась в Гагаринском ЗАГСе Москвы.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Светлана и ее друзья опубликовали фотографии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ура! Любовь спасёт мир! ❤️🧡💛💚💙💜🤍💖
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Свет да Любовь ❤️ @a030aa @sirg74
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Comment Form
Время для нового дома?
Читайте также