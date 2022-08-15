ФОТО: Светлана Лобода выступила в Риге в цветах украинского флага

14 августа на концертной площадке Wondersala украинская певица Светлана Лобода отыграла свой первый концерт с 24 февраля, которым открыла свой благотворительный мировой тур.

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Певица презентовала новое 2-часовое шоу и впервые после начала войны представила новые песни, а также исполнила свои хиты. "Сегодня я буду петь для вас и для миллионов людей, разбросанных по миру, бежавших от ужасов войны, потерявших свои дома, родных, близких. Я буду петь для тех, кто встал на сторону добра. Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом, свою семью, свою страну", - обратилась певица к публике и поприветствовала пришедших на латышском языке.

После начала войны Лобода превратила свой офис в волонтерский штаб, запустила социальный проект психологической помощи LOBODA Help Center, перечислила более 250 тысяч евро на помощь своей стране, а также активно включилась в благотворительные инициативы по восстановлению своего родного города Ирпень.

Сейчас Светлана живет в Латвии и в составе ее музыкального коллектива работают местные музыканты. Вся подготовка нового шоу велась в Латвии.