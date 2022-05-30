ФОТО: Светская публика на премьере с Дапкунайте и Малковичем

28 мая в театре "Дайлес" состоялась долгожданная премьера спектакля "В одиночестве хлопковых полей". Главные роли в нем исполняют американский актер Джон Малкович и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Выступление этого тандема оценили многие любители театра и культуры.

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На премьере, стоимость билетов на которую достигала 150 евро, присутствовали как "обычные люди", так и несколько известных в обществе персон. Бывшие министры - Анда Чакша, Юрис Пуце, а также действующий министр, например, министр культуры Наурис Пунтулис. Также на премьере и на последовавшем за ней светском банкете появилось несколько знакомых по телевидению лиц – стильная телеведущая Грета Пейде, устроитель гастрономических праздников Гундега Скудриня с мужем и другие известные люди.

Оценить выступление звезд пришли также известный режиссер-документалист Виталий Манский, проживающий сейчас в Латвии, а также ряд других местных деятелей культуры. Несмотря на то, что спектакль затрагивает тему гомосексуализма, на премьере присутствовал известный сторонник традиционных отношений Айнар Шлесерс с женой Инесе.

Как уже сообщалось ранее, режиссер Тимофей Кулябин поставил в театре "Дайлес" пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса "В одиночестве хлопковых полей", где главные роли играют Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович.

Билеты на спектакль еще в продаже.