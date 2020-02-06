ФОТО: Сын голливудской звезды вышел в свет в платье принцессы
Foto: AP/Scanpix

Сын голливудской актрисы Меган Фокс вышел в свет в костюме принцессы, пишет Daily Mail.

На снимках видно, как отец семилетнего Ноа, актер Брайан Остин Грин, помогает ребенку переодеться на улице возле машины. Он застегивает сыну голубое длинное платье как у персонажа мультфильма "Холодное сердце" королевы Эльзы. При этом окрашенные волосы мальчика собраны в конский хвост на затылке.

По информации издания, в таком виде Ноа направлялся на день рождения вместе с младшим братом Бодхи. Праздник проходил в Таузенд-Оукс, Калифорния.

В сентябре 2019 года Меган Фокс в ходе ток-шоу The Talk рассказала, почему ее сын Ноа иногда носит платья. Знаменитость отметила, что ребенок интересуется модой и носит в школу то, что хочет, несмотря на негативную реакцию одноклассников. Актриса пояснила, что пытается научить Ноа быть уверенным в себе и не обращать внимание на то, что говорят окружающие.

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A post shared by @famouskids_insta on Feb 5, 2020 at 2:59am PST


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