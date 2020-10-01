ФОТО: Сын Кейт Миддлтон донашивает вещи старшего брата
Foto: Vida Press

Журналисты издания People заметили, что принц Луи донашивает одежду принца Джорджа.

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Во время встречи с другом семьи, телеведущим BBC и натуралистом сэром Дэвидом Аттенборо, двухлетнего принца сфотографировали в голубом вязаном свитере марки Wild and Gorgeous. По информации издания, ранее вещь стоимостью 65 фунтов стерлингов принадлежала старшему сыну герцогов Кембриджских, семилетнему принцу Джорджу. Последний носил ее в 2016 году во время своей поездки в Канаду.

Отмечается, что это не первый раз, когда Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям одевают своих детей в одну и ту же одежду. В том же самом свитере двумя годами позднее папарацци запечатлели и дочь герцогов, ныне пятилетнюю принцессу Шарлотту.

В июле герцогиня Кембриджская нарядила принца Джорджа в дешевую одежду из масс-маркета для фотосессии в честь его дня рождения. На опубликованном тогда снимке видно, что мальчик одет в поло цвета хаки бренда Mango. Стоимость этого изделия на сайте марки составляла семь фунтов стерлингов.

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A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) on Sep 26, 2020 at 2:30pm PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Кейт Миддлтон принц Джордж принц Уильям
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