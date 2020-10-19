ФОТО: сын Валерии объявил о беременности жены
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Младший сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин объявил о беременности своей жены Лианы. Соответствующую публикацию молодой человек сделал в Instagram.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви", — написал Шульгин. Для 21-летнего сына поп-звезды и его 22-летней супруги это будет первый ребенок.

Поклонники признались, что давно догадывались о беременности Лианы. В комментариях они поздравили пару и пожелали счастья и здоровья их будущему малышу.

Свадьбу пара сыграла в Москве в конце августа. А в начале сентября молодожены отправились на медовый месяц в Турцию. Однако Шульгин пожаловался на испорченный отдых. По его словам, вместо двуспальной кровати новобрачным предложили две раздельных. Из-за этого им пришлось менять гостиницу.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Валерия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Что привезти на память из Вентспилса
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини