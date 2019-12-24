Фото сына принца Гарри и Меган впервые попало на королевскую рождественскую открытку
Foto: Vida Press

Для рождественской открытки принца Гарри и его супруги Меган в этом году впервые позировал их семимесячный сын Арчи.

На черно-белом фото ребенок ползет к камере, в то время как на заднем фоне его родители улыбаются, сидя у елки.

На открытке написано: "Веселого Рождества и счастливого Нового года. От нашей семьи - вашей".

Герцог и герцогиня Сассекские отправили поздравление своим друзьям и коллегам по электронной почте, а члены семьи получили бумажные открытки.

Гарри и Меган обнародовали свое поздравление в Twitter Королевского фонда содружества.

Супружеская чета решила некоторое время отдохнуть от церемониальных обязанностей и отправилась в Канаду со своим сыном, родившимся в мае.

В сентябре, в ходе поездки по Южной Африке они рассказали, что устали от постоянного внимания СМИ.

Королева же в своем рождественском обращении скажет, что 2019 год выдался сложным из-за политических катаклизмов в британской политике и ряда событий, отразившихся на королевской семье.

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Меган Маркл принц Гарри

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
RIEKSTKODIS Смотреть

ЩЕЛКУНЧИК
Operetes Jaungada koncerti Franz Lehar+ Смотреть

Новогодние концерты оперетты Франц Легар
balets RIEKSTKODIS / Maskavas teātris KLASISKAIS BALETS Смотреть

балет Щелкунчик/ Московский театр «Классический балет»
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
PUTNU OPERA Смотреть

ПТИЧЬЯ ОПЕРА
AMERIKĀŅU KALNIŅI - Maskavas valsts teātra ĻENKOM pirmizrāde Смотреть

Американские горки - Московский театр «ЛЕНКОМ»
Рождественский фестиваль 2019 Смотреть

Рождественский фестиваль 2019
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA Смотреть

Венский Штраус-фестиваль оркестр
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form