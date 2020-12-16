Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Голливудский актер Джош Бролин, сыгравший злодея Таноса в кинофраншизе "Мстители", позабавил своих поклонников необычным снимком, который сделала его жена Кэтрин.

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52-летний Бролин опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой сидит совершенно обнаженным за столиком у домика на колесах на фоне заката. "В конце концов, о жизни будут судить по тому, как часто вы обнажались. Никто не говорил, что это метафора", — подписал снимок Бролин.

Подписчики кинозвезды с юмором восприняли публикацию, вспоминая его персонажа и начав шутить в комментариях: "Танос на пенсии", "Танос и два его любимых камушка бесконечности", "Ну что, кто еще попробовал приблизить картинку?", "Не забудь про солнцезащитный крем".

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